O rapper Oruam foi preso na manhã desta terça-feira (26) em sua residência, no Rio de Janeiro, durante uma operação policial. Agentes chegaram ao local logo cedo e realizaram buscas na casa do cantor.

LEIA TAMBÉM: Rapper Oruam é preso durante operação policial no Rio de Janeiro

Durante a operação, as autoridades localizaram na residência do rapper um homem foragido da Justiça, apontado por suas conexões com o tráfico de drogas na região da Penha, no Rio de Janeiro. Além da captura do suspeito, os agentes apreenderam uma pistola, dez armas de fogo, joias e vários telefones celulares. O indivíduo foi detido no local, e Oruam também foi preso sob a acusação de dar abrigo a um criminoso procurado, conforme prevê o Código Penal Brasileiro.

O rapper foi preso em flagrante por favorecimento pessoal, acusado de esconder um criminoso foragido. Agora, um procedimento será realizado para que todos os envolvidos sejam ouvidos. Como o caso se enquadra no Juizado Especial Criminal (JECRIM), o rapper poderá ser liberado caso assine o termo de compromisso de comparecimento à Justiça; caso se recuse, permanecerá detido.

ASSISTA AO VÍDEO:

The post EXCLUSIVO: Veja o que foi apreendido na casa do Oruam appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.