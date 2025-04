Em meio ao divórcio, Volante do Flamengo se envolve com ex de Cauã Reymond

Parece que o coração do volante Allan Souza, do Flamengo, já tem um novo nome! O jogador estaria vivendo um romance com Luiza Watson, dentista e ex-namorada de Cauã Reymond. A informação foi revelada pelo jornal Extra, que trouxe detalhes do suposto envolvimento.

O affair teria começado no início de fevereiro, pouco tempo depois de Allan se envolver em uma briga com sua ex-esposa, Jordana Holleben, que resultou em uma medida protetiva contra ele com base na Lei Maria da Penha.

Em meio ao divo?rcio, Volante do Flamengo se envolve com ex de Caua? Reymond – Reprodução Instagram

Segundo fontes próximas ao jogador, o contato entre Allan e Luiza começou pelo Instagram, com ele tomando a iniciativa. O papo fluiu e, com a dentista se mudando recentemente para o Rio de Janeiro, os dois logo marcaram um jantar. O encontro teria sido o suficiente para a aproximação esquentar.

“Ele está encantado com ela, pagando paixão mesmo. O único problema tem sido a agenda dos dois, porque muitas vezes ela não está na cidade e ele viajando com o time ou treinando”, revelou uma fonte ao Extra.

O Carnaval, no entanto, não facilitou o romance. Enquanto Allan passou os dias de folia ao lado dos filhos, Jordana curtiu o evento em um camarote na Marquês de Sapucaí. Já Luiza também esteve no Sambódromo, mas em outro espaço VIP, curiosamente próximo ao local onde a ex-mulher do jogador se divertia.



