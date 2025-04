Netinho recebe alta da UTI após internação de emergência e revela diagnóstico

SIGA NO

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

Depois de dias de apreensão, Netinho, de 58 anos, trouxe uma boa notícia para seus fãs. O cantor, que foi internado às pressas no último dia 26 de fevereiro, recebeu alta da UTI e agora segue em recuperação na Unidade Semi-Intensiva do hospital. A informação foi confirmada pelo próprio artista em suas redes sociais, onde comemorou o progresso no tratamento, mas fez questão de manter o mistério sobre seu diagnóstico.

LEIA TAMBÉM: Rafa Kalimann rebate acusações de intolerância religiosa: “Senti na pele”

Em um vídeo compartilhado no Instagram nesta quarta-feira (05), Netinho apareceu tomando sol e aproveitou para atualizar seu estado de saúde. “Hoje saí da UTI e estou agora na Semi UTI. Como prometi, um vídeo dos meus banhos de sol diários. Atenção: só quem pode dar notícias verdadeiras sobre mim sou eu e mais ninguém, pois só eu vivo a minha vida”, afirmou o cantor.

A internação do artista pegou todos de surpresa. Ele deu entrada no Hospital Aliança Star, em Salvador, após sentir fortes dores nas costas e perder os movimentos das pernas. Desde então, passou por uma bateria de exames e três intervenções no cérebro. Apesar de já saber o que está enfrentando, Netinho optou por não divulgar detalhes sobre o quadro.

“Já concluí a primeira bateria de exames e já tenho um diagnóstico. Meu tratamento será sigiloso, porque o momento agora é de total dedicação e pesquisa ao meu tratamento e minha saúde”, declarou ele

A preocupação dos médicos se deve ao delicado histórico de saúde do cantor. Em 2013, Netinho sofreu complicações vasculares, que resultaram em sangramentos no fígado após uma biópsia hepática. Desde então, passou por três cirurgias no cérebro, implantou quatro stents e possui uma válvula cerebral.

Ainda sem previsão de alta definitiva, o cantor garantiu que sua equipe médica segue investigando a causa das dores. “Ele [o médico] precisa, nesse momento, investigar fundo a dor para saber a causa porque pode ser uma coisa pior ou não”, explicou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Netinho Oficial (@netinhooficialbrasileiro)

The post Netinho recebe alta da UTI após internação de emergência e revela diagnóstico appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.