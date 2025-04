Após reatar com Iza, Yuri Lima abre o jogo sobre a vida ao lado da cantora e de Nala

Yuri Lima e Iza estão mais unidos do que nunca! Depois de um período conturbado, o casal foi flagrado curtindo juntinhos os desfiles na Marquês de Sapucaí e não esconderam o clima de romance. Agora, em uma nova fase de sua vida, o ex-jogador do Mirassol revelou que está completamente focado na família e assumiu integralmente os cuidados com a filha do casal, Nala, que completará seis meses na próxima quinta-feira (13/3).

Em entrevista, Yuri não escondeu a felicidade em viver esse momento especial ao lado da cantora e da herdeira. “Era sempre um sonho ser pai. Eu sou um cara muito família, eu amo. Agora estar com a minha própria família, com a Iza, com a minha filha… Para mim, está sendo incrível cada momento. Estou aproveitando ao máximo a pequena”, declarou ele à revista Quem.

A nova rotina do ex-jogador inclui dedicação total à pequena Nala. Segundo informações da coluna Fábia Oliveira, uma das exigências para a reconciliação com Iza foi que ele deixasse a carreira no futebol para se tornar um pai mais presente. E parece que Yuri abraçou a missão com gosto!

“Eu faço tudo, sou um pai presente, um paizão. Procuro ajudar em tudo em casa. Eu fico mais com a Nala também, fico mais em casa. Para mim, esta fase está sendo maravilhosa”, garantiu.

