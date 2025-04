Duda Guerra relembra início do romance com Benício Huck; “Ele insistiu por dois anos”

SIGA NO

A influenciadora digital Duda Guerra abriu o jogo sobre como conheceu seu namorado, Benício Huck, filho dos apresentadores Luciano Huck e Angélica. Durante entrevista ao podcast This Is UZ, Duda contou que o casal se conheceu há cerca de três anos em uma reunião entre amigos em comum, mas nada aconteceu naquele momento. “Ele ficou dois anos tentando ficar comigo, mas eu só dava fora”, revelou.

Duda explicou que uma amiga próxima dos dois, que morava no mesmo condomínio que ela, sempre a alertava sobre o interesse de Benício. “Ela vivia falando: ‘Duda, ele está afim de você’. E eu só respondia: ‘Não, não quero’”, brincou. No entanto, a primeira vez que o casal ficou junto foi na Sapucaí, no ano passado, e desde então eles não se desgrudaram mais.

Duda Guerra e Benício Huck Foto: Reprodução / Redes Sociais Duda Guerra e Benício Huck Foto: Reprodução / Redes Sociais

O relacionamento, que já dura quase dez meses, teve momentos marcantes. “Nosso aniversário de namoro foi em Nova Iorque e foi muito especial. Curiosamente, quando completamos um mês também estávamos lá. É sempre incrível”, contou Duda, feliz com a relação.

O casal fez uma de suas primeiras aparições públicas no Rock in Rio 2024, em setembro. Enquanto Benício prefere manter um perfil discreto nas redes sociais, Duda compartilha sua rotina diária no Instagram e TikTok, onde já acumula mais de 414 mil seguidores.

