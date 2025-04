Descubra quanto custa o helicóptero de Neymar flagrado em festa misteriosa

O helicóptero particular de Neymar Jr. voltou a ser assunto e, desta vez, não por conta de seus impressionantes detalhes de luxo, mas pelo local onde foi visto. A aeronave foi flagrada em uma festa privada realizada em uma chácara em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo. O evento, que reuniu amigos e algumas mulheres, gerou grande repercussão nas redes sociais e levantou suspeitas sobre a presença do craque.

O portal LeoDias apurou com fontes próximas aos organizadores da festa que apenas homens, entre convidados e funcionários, estiveram presentes no local. A assessoria de Neymar Jr. logo tratou de se pronunciar: “Essa informação não confere. Inclusive, o portal foi informado de que Neymar Jr. não estava presente no local. Quanto ao helicóptero, ele pode ser visto em vários lugares, pois é frequentemente emprestado a amigos e familiares.”

A declaração, no entanto, não impediu que a história ganhasse força, especialmente porque o jogador está atualmente em um relacionamento com a influenciadora Bruna Biancardi, que está à espera da segunda filha do atleta.

Neymar Jr

Mas, afinal, quanto custa o helicóptero que está dando o que falar? Trata-se de um modelo BK 117 D-2, adquirido por Neymar Jr. em maio de 2019 por meio de sua empresa, Neymar Sport e Marketing Ltda. O preço? Impressionantes R$ 50 milhões!

A aeronave é um verdadeiro luxo sobre as alturas. Personalizada com os bancos de couro estampados com o símbolo do Batman, personagem favorito do jogador, ela pesa 3,7 toneladas, possui dois motores turboeixo, capacidade para realizar voos noturnos e pode transportar até 10 pessoas, incluindo o piloto.

Apesar do alto padrão, o helicóptero não é utilizado apenas para os deslocamentos de Neymar Jr. pelo Brasil. Em maio do ano passado, a aeronave foi usada em uma missão de resgate, auxiliando no transporte de vítimas e no envio de suprimentos para desabrigados das enchentes no Rio Grande do Sul.

