Justiça bloqueia cachês de Gracyanne Barbosa do BBB por dívida milionária

A Justiça de São Paulo determinou a penhora dos cachês e possíveis prêmios que a Rede Globo deve pagar a Gracyanne Barbosa por sua participação no Big Brother Brasil. A decisão foi emitida no mesmo dia em que a modelo foi eliminada do reality show, como parte de um processo judicial relacionado a uma dívida de aproximadamente R$ 757,5 mil. Segundo informações do colunista Rogério Gentile, do Uol.

O valor é referente a um contrato de aluguel de um imóvel localizado no Planalto Paulista, em São Paulo. O imóvel, com 498 metros quadrados de área construída, foi alugado pela empresa Central de Shows e Eventos, que agenciava Belo, então marido de Gracyanne, em novembro de 2017. No entanto, os pagamentos foram interrompidos em dezembro de 2018 e, em 2019, após ordem de despejo, o casal deixou a casa.

O processo alega que, além de abandonar o imóvel, o casal teria causado danos materiais, incluindo a danificação de móveis e utensílios, arrombamento de cofre e remoção de itens que faziam parte do local. Laudos periciais apontaram problemas relacionados à falta de manutenção e uso inadequado da casa. O montante da dívida inclui aluguéis atrasados, IPTU, contas de consumo, multas contratuais, juros e indenizações por danos causados.

Gracyanne e Belo alegam que nunca assinaram o contrato de locação. Segundo nota divulgada por seus representantes, o imóvel teria sido cedido como cortesia pelo ex-empresário de Belo, como parte de um acordo profissional. Contudo, o processo já transitou em julgado, impossibilitando recursos. Agora, só é possível discutir o cálculo da dívida.

