Após demissão da Globo, Rodrigo Bocardi enfrenta dívidas milionárias e se pronuncia: ‘Tenho a consciência tranquila’

Rodrigo Bocardi, demitido da TV Globo após mais de 20 anos de carreira, voltou aos holofotes nesta sexta-feira (31), mas não exatamente por motivos profissionais. O jornalista, que comandava o Bom Dia São Paulo, enfrenta dívidas superiores a R$ 2,3 milhões relacionadas a três empresas das quais é proprietário. Em meio aos rumores de que sua saída da emissora estaria ligada a acusações de assédio moral contra um operador de áudio, Bocardi quebrou o silêncio e se pronunciou pela primeira vez: “Foi um grande susto, mas tenho a consciência tranquila”, declarou.

Substituído por Sabina Simonato no telejornal matutino da Globo, Bocardi acumula uma trajetória empresarial que começou antes mesmo de sua estreia na emissora. Em 1997, ele fundou a Free Live Produções e Editora, dois anos antes de iniciar sua primeira passagem pelo canal, da qual se desligou em 2003. Durante sua segunda fase na Globo, o jornalista abriu mais duas empresas: a DigLog Produções e Editora, em 2015, e a Digital 720, criada em 2017.

LEIA TAMBÉM: Saiba o que motivou a demissão de Rodrigo Bocardi da Globo

LEIA TAMBÉM: Saiba quanto Rodrigo Bocardi recebia antes de ser desligado da Globo

De acordo com o UOL, as três empresas do jornalista são voltadas para atividades de publicidade, produção de vídeos e consultoria para eventos. No entanto, duas delas acumulam dívidas significativas com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A Free Live, que começou com um capital social de apenas R$ 1 mil e tem como sócia a esposa do jornalista, Ana Claudia Bernardino Bocardi, acumula um débito de mais de R$ 1,88 milhão. Já a DigLog possui uma dívida superior a R$ 412 mil, sendo a maior parte (cerca de R$ 395 mil) referente ao Simples Nacional.

Após sua saída conturbada da Globo, onde trabalhou em diversos telejornais, incluindo o Jornal Nacional, Rodrigo se tornou alvo de especulações sobre seu futuro profissional. Rumores apontam que o jornalista estaria sendo disputado por duas grandes emissoras de TV.

Além disso, um vidente chegou a prever que Rodrigo retornará em breve à televisão. A previsão sugere que sua volta ao ar será marcada por uma disputa entre canais interessados em contar com sua experiência e popularidade.

The post Após demissão da Globo, Rodrigo Bocardi enfrenta dívidas milionárias e se pronuncia: ‘Tenho a consciência tranquila’ appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.