VÍDEO: Quem é o cantor que se converteu e abandonou o funk?

O que era para ser apenas mais um show marcante em São Paulo se transformou em um momento histórico na vida de Jottapê, de 24 anos. O cantor, conhecido por seu papel de destaque na série Sintonia, da Netflix, surpreendeu o público ao anunciar, durante a apresentação, que aquele seria o último show da sua carreira como funkeiro.

LEIA TAMBÉM: Rodrigo Bocardi de volta à TV? Jornalista abre o jogo

LEIA TAMBÉM: Simone Mendes quebra o silêncio sobre o rompimento com Simaria



Diante de uma plateia lotada, o artista fez um anúncio que ninguém esperava. “Eu tenho um anúncio para fazer. Isso que vocês acabaram de ver aqui, família, foi minha última apresentação. Quero agradecer todo mundo que me acompanhou até aqui, certo? O que eu gosto do hip-hop e o que eu gosto do funk é o respeito que todo mundo tem por todo mundo”, declarou, emocionado. Mas a surpresa não parou por aí. O cantor revelou o verdadeiro motivo da decisão, deixando claro que sua mudança vai além da música. “Por muito tempo, eu corri atrás de tudo, dinheiro, fama. Eu consegui tudo isso, mas eu tinha um vazio enorme dentro de mim que nada preenchia. E, graças a Deus, meu coração está até acelerado para falar, hoje eu não tenho mais esse vazio”, desabafou, arrancando aplausos e olhares surpresos da plateia.

Após a declaração, Jottapê deixou o palco, mas retornou instantes depois segurando uma faixa que dizia: “Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim”. O clima no local mudou completamente quando uma música gospel começou a tocar, substituindo o batidão do funk. O cantor se ajoelhou no palco, em um gesto de agradecimento e conexão espiritual, encerrando sua apresentação com uma cena carregada de emoção. O vídeo do momento viralizou nas redes sociais, gerando uma verdadeira comoção entre fãs e celebridades.

A repercussão foi imediata, e vários artistas fizeram questão de demonstrar apoio ao cantor. MC Don Juan resumiu o sentimento com um simples, mas significativo, “Que momento, melhor momento”. MC Kevinho, que já colaborou com Jottapê em sucessos do funk, escreveu: “Que Deus abençoe você e sua família nessa nova jornada, meu mano!! Foi um prazer fazer uns hits com você”. Mariano, da dupla com Munhoz, também deixou sua mensagem: “Que Deus abençoe, irmão, você é luz”. O ex-BBB Eliezer comentou “Arrepiado”, enquanto Yudi Tamashiro, conhecido por sua trajetória de conversão religiosa, declarou: “Coisa linda, meu irmão”.

No auge da sua carreira no Funk, Jottapê anuncia em seu último show que agora é Cristão!??????‍????????????

ISSO É RENÚNCIA! pic.twitter.com/X04jFuWVRW — Gospelmente (@gospelmente) February 2, 2025

The post VÍDEO: Quem é o cantor que se converteu e abandonou o funk? appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.