Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

Fernanda Lima expõe desafios íntimos e faz confissão: ‘Sofrendo’

Fernanda Lima abriu o coração e trouxe à tona um tema pouco discutido: os desafios da menopausa. Em entrevista a Marcelo Tas no programa Provoca, exibido na noite de terça-feira (11), a apresentadora revelou as dificuldades que tem enfrentado e como a fase vem transformando sua rotina. LEIA TAMBÉM: Ex-participante do Big Brother é presa […]

The post Fernanda Lima expõe desafios íntimos e faz confissão: ‘Sofrendo’ appeared first on Super Rádio Tupi.