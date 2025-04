VÍDEO: Esposa de João Gomes, Ary Mirelle explode após críticas sobre criação do filho

A internet pegou fogo nesta semana com mais uma polêmica envolvendo Ary Mirelle! A influenciadora digital, que está grávida do segundo filho com o cantor João Gomes, não aguentou ficar calada diante das críticas ferozes sobre a forma como cuida do primogênito, Jorge, de apenas um ano e um mês. Acusada de “atrasar” o desenvolvimento do menino por alimentá-lo na boca, Ary desabafou e rebateu os comentários maldosos.

LEIA TAMBÉM: Eita! Marido de Daniele Hypolito detona Gracyanne Barbosa e revela decepção

“Não posso dar comida na boca do meu filho que o povo já fica metendo o pau em mim e falando que Jorge não desenvolve, que ele é diferente de um monte de criança… É uma comparação ridícula! Sinceramente, é estressante”, disparou a influenciadora.

Mas não parou por aí! Ary fez questão de deixar claro que está atenta a cada detalhe do desenvolvimento do filho e que não aceita julgamentos injustos. “Eu sou incentivadora do meu filho! Ele tem terapeuta ocupacional, fisioterapia, pediatra e tudo. Cuido do meu filho muito bem e está se desenvolvendo muito bem conforme a idade que ele tem. Ele é um bebê de um ano e um mês e prematuro. Então, me ajude… Tem que ter muita paciência!”, afirmou.

A influenciadora também revelou que as críticas não se limitam à sua forma de educar o filho. Segundo ela, Jorge sofre ataques cruéis todos os dias por conta de sua aparência. “Todos os dias recebo esse tipo de comentário. O principal é falando da fisionomia do meu filho, que nem gosto de ficar falando porque me machuca”, lamentou.

Visivelmente cansada dos julgamentos, Ary desabafou sobre a dor de ver seu filho sendo alvo de ataques na internet. “Fale o que quiser de mim, mas não fale do meu filho que dói e a gente não é obrigada aceitar o que falam do meu filho por ser pessoa pública. É um monte de coisa pesada. É triste o que falam de Jorge, um bebê de um ano, e absurdo. Tentam invalidar o tempo todo a forma como cuido do meu filho”, concluiu.

The post VÍDEO: Esposa de João Gomes, Ary Mirelle explode após críticas sobre criação do filho appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.