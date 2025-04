Luciana Gimenez desabafa sobre cirurgia de emergência

Luciana Gimenez, de 55 anos, vive dias complicados após passar por uma cirurgia de emergência na cervical. Neste domingo (16), a apresentadora abriu o coração nas redes sociais e compartilhou sua luta contra as dores e os desafios do pós-operatório. Com a voz debilitada e um inchaço severo, ela definiu sua recuperação como uma verdadeira tortura.

“Gente, eu acordei aqui hoje, e a situação está um pouco ruim. Eu não consegui dormir direito, meu pescoço está muito inchado, parece que um trator bateu de frente”, relatou. “Vou dizer que, para mim, que sou superativa, está sendo uma tortura. Eu não consegui respirar para dormir, minha voz está bem curta, está estranha. Mas é o primeiro dia, não tem nem 24 horas, então, é o processo”, desabafou.

A cirurgia, realizada no Hospital Israelita Albert Einstein, foi necessária para corrigir uma hérnia de disco cervical, conforme nota oficial divulgada por sua equipe no último dia 14. “Hoje, 14/03/2025, a Sr.ª Luciana Gimenez foi submetida a cirurgia de urgência para correção de hérnia de disco cervical. O procedimento foi realizado pela equipe do Dr. Alberto Gotfryd e transcorreu com êxito, sem intercorrências. Nesse momento, a paciente se encontra no quarto e já iniciou as sessões de fisioterapia”, informou o comunicado.

Madrinha da escola de samba Vai-Vai, Luciana também fez questão de tranquilizar os fãs e agradecer o carinho que tem recebido. “Oi, gente! Passando aqui rapidinho para tranquilizar vocês! Essa semana precisei passar por um procedimento cirúrgico de emergência, mas tá tudo certo e já estou me recuperando direitinho”, escreveu.

Apesar das dificuldades, ela não perdeu o bom humor e brincou sobre sua rotina intensa durante o Carnaval. “Acho que curti tanto o Carnaval que agora tive que correr atrás do prejuízo, né? Mas faz parte! Quem me acompanha sabe que eu sou uma pessoa muito mais do ‘after’ do que do hospital, mas tem horas que precisamos olhar para nós mesmos e receber o tratamento devido!”, declarou. “O importante é que logo mais estou de volta e cheia de energia! Vamos que vamos! Obrigada pelo carinho de sempre! Vejo vocês no próximo after!”.

