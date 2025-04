Filipe Ret perde apoio de fãs e responde às críticas: “Ciúmes”

SIGA NO

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

Filipe Ret, um dos maiores nomes do trap brasileiro, está enfrentando uma onda de críticas após ser acusado por vários fã-clubes de não dar a devida atenção aos seus admiradores. De acordo com as alegações, o cantor não tem reconhecido os esforços de seus fãs nas redes sociais, o que gerou um grande descontentamento entre seus seguidores.

VEJA TAMBÉM: Preta Gil revela rotina intensa de remédios durante tratamento contra o câncer

Em um movimento que chamou a atenção, diversos fã-clubes começaram a ser desativados no sábado (15 de março), como uma forma de protesto pelo desinteresse de Ret. Um dos grupos destacou que, apesar de ser constantemente cobrado pela equipe do cantor, nunca teve seus esforços reconhecidos. Outro fã-clube revelou que o produtor de Ret também tem ignorado as solicitações e interações dos admiradores.

A situação piorou quando, em resposta a um desabafo feito pelo fã-clube “RetianosGays” nos stories do Instagram, Filipe Ret se envolveu em uma troca de farpas e, logo depois, bloqueou a página. Nos grupos privados dos fã-clubes, circulam conversas em que alguns fãs afirmam que o cantor estaria “velho” e “perdendo a cabeça”, insinuando que sua atitude estaria distante do que os seguidores esperavam.

Filipe Ret – Foto: Reprodução / Redes Sociais Fã-Clube – Foto: Reprodução / Instagram Fã-Clube – Foto: Reprodução / Instagram Fã-Clube – Foto: Reprodução / Instagram Filipe Ret – Foto: Reprodução / Redes Sociais

Em uma transmissão ao vivo no Instagram, Filipe Ret rebateu as críticas, afirmando que tudo não passava de “ciúmes”. Para piorar a situação, ele fez uma declaração polêmica, dizendo que, como os fãs não estariam dispostos a pagar R$ 12 para acessar seu canal privado, ele decidiu reduzir o valor para R$ 2,90. “Agora, quem quiser saber mais sobre a minha intimidade vai ter que pagar a taxinha”, disse o cantor, demonstrando pouco arrependimento pelas acusações.

A polêmica segue repercutindo nas redes sociais, e a relação de Filipe Ret com seus fãs parece cada vez mais distante. Resta saber se o cantor conseguirá reconquistar a confiança de seus seguidores ou se a crise entre ele e os fã-clubes será irreversível.

The post Filipe Ret perde apoio de fãs e responde às críticas: “Ciúmes” appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.