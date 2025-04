Ex-atriz mirim faz revelação chocante sobre perseguição de stalker há anos

Nesta terça-feira (18), Giovanna Chaves, de 23 anos, surpreendeu ao revelar que tem sido vítima de um stalker há anos. A ex-atriz mirim do SBT, que ficou conhecida ainda na infância, usou suas redes sociais para desabafar sobre o medo constante e a sensação de impotência diante das ameaças que enfrenta desde os 14 anos. Em meio ao relato, fez um alerta importante sobre os riscos da exposição na internet.

LEIA TAMBÉM: Preta Gil recebe homenagem do ex-marido Rafael Dragaud após internação

O assunto veio à tona após a repercussão do caso de Vitória, jovem de 17 anos assassinada em Cajamar. Em seus Stories, Giovanna compartilhou sua experiência assustadora. “O episódio só reforça algo que muitas mulheres, inclusive eu, já enfrentaram ou enfrentam diariamente: a perseguição virtual”, declarou.

“Como alguém que cresceu na internet e compartilha minha vida com vocês, sei bem o peso disso. Desde muito nova, lido com um stalker que me persegue há anos. A sensação de impotência é enorme, porque mesmo com denúncias e medidas legais, a justiça muitas vezes falha em nos proteger. Isso não é um caso isolado”, desabafou.

Giovanna relembrou momentos de verdadeiro pânico, quando desconhecidos apareceram nos lugares que ela frequentava, fizeram ligações e até tatuaram seu nome. “Uma vez, postei que estava em um restaurante e, pouco tempo depois, um homem apareceu lá. Ele devia ter uns 40 anos, chegou todo arrumado, sabia tudo sobre a minha vida porque me seguia no Instagram. Ele disse que tinha vindo para um ‘date’ comigo, perguntou se eu estava sozinha e, sem nem esperar resposta, puxou uma cadeira e sentou na minha mesa. Na hora, meu coração disparou. Eu disse que estava esperando uma amiga, mas ele não se intimidou. Pedi para a garçonete me acompanhar até o banheiro e, quando voltamos, ele já não estava mais no restaurante”, relatou.

Outro episódio assustador envolveu um homem que começou a aparecer na porta de sua casa semanalmente com flores. “No começo, tentei ignorar, mas ele não parava. Um dia, tentou entrar no elevador comigo, e precisei chamar o segurança do prédio. Ele ficou acampado do lado de fora da minha casa por quase uma semana tentando me ver, e só saiu porque chamei a polícia”, contou.

A artista fez um apelo sobre a importância de tomar medidas de segurança na internet e na vida real. “Privacidade em primeiro lugar. Tenha cuidado com o que compartilha, principalmente sua localização em tempo real; denuncie e documente qualquer ameaça ou comportamento suspeito; limite o acesso, evite que desconhecidos saibam onde você mora, estuda ou trabalha”, finalizou.

The post Ex-atriz mirim faz revelação chocante sobre perseguição de stalker há anos appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.