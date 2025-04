Simone Mendes anuncia afastamento dos palcos; saiba o motivo

Hoje (30), a cantora Simone Mendes surpreendeu os fãs ao revelar que passou por uma cirurgia estética nesta semana. A mesma é responsável pelo ‘afastamento’ da irmã de Simaria dos palcos. A cantora, que perdeu mais de 30 kg ao longo de um processo de emagrecimento gradual, contou que precisou corrigir a flacidez nas coxas e, por isso, tirará alguns dias de folga para se recuperar.

Em seus stories no Instagram, a artista tranquilizou o público e explicou que o procedimento já era algo planejado há bastante tempo. “Agora eu posso contar pra vocês. Fiz um processo cirúrgico e aí eu peguei 12 dias de folga, e vou pegar um pouquinho mais depois do Carnaval, que são os ‘respiros’ que eu tenho ao longo do ano por conta do trabalho”, contou a esposa de Kaká.

A cantora, que sempre compartilhou sua jornada de emagrecimento, explicou que o excesso de peso ao longo dos anos trouxe consequências para seu corpo e que a cirurgia foi necessária para alcançar um resultado mais harmonioso. “E o que eu fiz dessa vez? Bom, vocês sabem que eu venho num processo de emagrecimento longo, não foi da noite para o dia, e nesse processo eu perdi, mais ou menos, uns 30 quilos”, relatou.

Segundo Simone, as mudanças no corpo exigem ajustes ao longo do tempo. “Como eu sou mãe de duas crianças e tinha muito excesso de peso, tem que ir fazendo essas correções ao longo do tempo para que a gente chegue num resultado que fique bom pra mim, que eu fique confortável e me sinta bem. Tinham uns detalhes que precisavam de ajustes”, explicou.

Cirurgia estava nos planos há dois anos

A cantora revelou ainda que a cirurgia já era desejada há cerca de dois anos, mas que só agora conseguiu encaixá-la em sua agenda lotada. “Tem mais ou menos dois anos que eu venho tentando organizar e fazer todos os detalhes que precisam ser feitos no meu corpo pra que fique harmônico”, disse.

Um dos principais incômodos de Simone era a flacidez na região das coxas, que não melhorava nem com exercícios físicos. “Eu tinha uma flacidez de coxa terrível e nada resolvia, porque o excesso de peso que eu tive, e a perca dele, fizeram com que a firmeza da pele não voltasse. Como isso só tem três dias, tenho que voltar no meu médico (…) Mas só pra deixar vocês cientes, que tô aqui em off, tranquilinha por conta da cirurgia e que, por sinal, foi bem grande. Então, tô aqui de repouso”, revelou a artista.

Simone Mendes chegou a pesar quase 90 kg antes de buscar ajuda profissional para emagrecer. Para ela, a decisão foi essencial para melhorar sua qualidade de vida e autoestima, principalmente por conta de sua altura – a cantora mede 1,52m. “Uma nutróloga, muito amiga minha, começou esse processo comigo para eu emagrecer”, afirmou.

Agora, em fase de recuperação, Simone segue afastada dos palcos temporariamente, mas garante que em breve estará de volta com tudo.

