Rodrigo Bocardi deixa o ‘Bom Dia São Paulo’ e Globo emplaca substituta

O público foi pego de surpresa com uma reviravolta no Bom Dia São Paulo. O jornalista Rodrigo Bocardi, um dos rostos mais conhecidos do telejornal matinal da Globo, não faz mais parte da equipe de repórteres da emissora. A informação veio à tona nesta quinta-feira (30) e gerou questionamentos sobre o motivo de sua saída. Segundo apuração, a decisão teria sido tomada após o profissional deixar de seguir normas internas da empresa.

Com a mudança repentina, a Globo agiu rápido e já definiu quem assumirá a vaga deixada pelo jornalista. A escolhida foi uma velha conhecida do público: Sabina Simonato. A profissional, que já vinha substituindo Bocardi em folgas e feriados, agora assume de vez o comando da atração ao lado de Marcelo Pereira.

Quem é Sabina Simonato?

Com uma trajetória consolidada no jornalismo, Sabina Simonato começou sua carreira na TV Cultura, onde fez estágio em 2006. Quatro anos depois, ingressou na TV Globo e passou a integrar a equipe de diversos programas jornalísticos, como o Radar SP.

Seu grande destaque na emissora veio em 2017, quando passou a dividir a bancada do Bom Dia São Paulo com Rodrigo Bocardi. Além de interagir diretamente com o público e fazer coberturas especiais, ela conquistou espaço como substituta oficial do jornalista em suas ausências. Agora, sua presença no comando do telejornal matinal se torna definitiva.

Novidades na programação: Globo aposta no ‘Bom Dia Sábado’

As mudanças não param por aí. Em 2025, a Globo trará novidades para seu núcleo de jornalismo, incluindo a criação do Bom Dia Sábado. O novo telejornal, que será comandado por Sabina Simonato e Marcelo Pereira, promete uma abordagem mais leve e dinâmica para atualizar o público com as principais notícias do início do fim de semana.

Além de trazer links ao vivo de diversas cidades do país, o programa também abordará temas do cotidiano e previsão do tempo, sempre com um tom descontraído. A emissora aposta no formato para manter a audiência informada de forma acessível e envolvente.

Com a saída inesperada de Bocardi e as novidades no jornalismo matinal, a Globo inicia uma nova fase, reforçando sua equipe e trazendo reformulações para os telespectadores.

