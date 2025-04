Saiba quem é o Global que está prestando serviço como pedreiro

Não está fácil para ninguém! O ex-global revelou que, por falta de recursos e apoio publicitário, precisou retornar ao trabalho na construção. Nick Cruz viveu a experiência de estar em um reality show da Globo, mas a exposição na TV não foi suficiente para alavancar sua carreira artística. Ex-participante do Estrela da Casa, o cantor revelou que precisou voltar a trabalhar como pedreiro após o fim do programa devido à escassez de oportunidades no mercado. Em entrevista ao Portal Leo Dias, ele desabafou sobre as dificuldades que enfrenta para se estabelecer na música.

“É muito difícil encontrar a publicidade, essas coisas todas para fazer. Sendo o artista, né, que tem que responder tudo, tem que ir atrás de tudo. Você perde um pouco de credibilidade também. Fora a questão por eu ser um homem trans, acho que é um nicho que é muito mais apertado”, declarou.

Durante o confinamento, Nick chegou a conquistar alguns prêmios nas dinâmicas do jogo, mas o dinheiro arrecadado não foi suficiente para garantir estabilidade financeira. “Peguei uma grana das premiações, né? Das provas que a gente fez e tal. Mas coisa que não dá pra fazer nada”, explicou.

Apesar das dificuldades, o artista não se mostra arrependido da experiência no reality e mantém a esperança de encontrar novas oportunidades. “Hoje em dia, assim, não reclamando, né? Eu só agradeço, o pessoal e tal. A experiência foi maravilhosa. Mas o que a gente quer mesmo é aproveitar essas oportunidades para trabalhar, né? Para conseguir virar o jogo. E aí eu saí, assim como eu entrei, como um artista independente”, completou.

Enquanto espera por novas chances no meio artístico, Nick Cruz segue conciliando a música com o trabalho na construção civil, reforçando a realidade de muitos talentos que buscam espaço no cenário do entretenimento no Brasil.

