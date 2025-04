Por conta do tigrinho? Ausência de Bruna Marquezine em stories de Virginia levanta suspeitas de treta

O aniversário de João Guilherme, celebrado no último sábado (1º), continua rendendo assunto nas redes sociais. O evento, que reuniu diversos famosos, se tornou o centro de uma polêmica inesperada após internautas começarem a especular uma suposta confusão entre Bruna Marquezine, namorada do aniversariante, e a influenciadora Virginia Fonseca. O motivo? A ausência de Bruna nos registros compartilhados por Virginia durante a festa. Web aponta que, Bruna não gostaria de vincular sua imagem limpa e internacional com a de Virginia Fonseca, pelo motivo da nora de Leonardo divulgar jogos do Tigrinho. Será?

LEIA TAMBÉM: Após ser condenada por chutar um policial, ex-panicat é presa

LEIA TAMBÉM: Ana Maria Braga é picada por escorpião e levada às pressas ao hospital



As especulações ganharam força quando fãs notaram que, apesar da presença de Marquezine na comemoração, ela simplesmente não aparecia em nenhum dos vídeos ou fotos postados pela esposa de Zé Felipe. Isso foi o suficiente para alimentar boatos de um possível desentendimento entre as duas, gerando um verdadeiro frenesi online.

vivi pra ver bruna marquezine recebendo comentarios de ódio por não aparecer em stories de virginia e cia.



a mulher em produções internacionais com uma imagem limpíssima vocês acham que ela vai aparecer em storie dançando oruam e divulgando plataforma nova? guys.. — lucas (@shwnitt) February 2, 2025

No X (antigo Twitter), usuários rapidamente saíram em defesa da atriz. “Vivi para ver Bruna Marquezine recebendo comentários de ódio por não aparecer nos stories da Virginia e cia… A mulher em produções internacionais com uma imagem limpíssima, vocês acham que ela vai aparecer em storie dançando ou divulgando plataforma nova?”, disparou um internauta, ironizando a situação.

Agora a coitada da Bruna Marquezine esta sendo atacada por não estar aparecendo nos milhares de Stories que Virgínia e sua turma posta.

Ela sendo exatamente assim:

pic.twitter.com/KejedptVtl — Bia ????? (@tt_dabiah) February 2, 2025

Outra pessoa também comentou a repercussão exagerada: “Agora a coitada da Bruna Marquezine está sendo atacada por não estar aparecendo nos milhares de stories que a Virginia e sua turma postam. As pessoas são tão doidas por rede social que estão criticando a Bruna por curtir a festa no off, sem precisar se expor.”

as pessoas são tão doidas por rede sociais que tão atacando a bruna marquezine por ter curtido a fazenda no off e sem exposições.



e pior, tão fazendo um auê pq ela não fez stories com a trambiqueira da Virgínia. pic.twitter.com/2mg6vXnbMO — ? (@bruthingzs) February 2, 2025

Por outro lado, alguns internautas defenderam Virginia, destacando que não há motivos para criar rivalidades onde não existem. “As pessoas colocam a Bruna Marquezine em um patamar que ela não está. Ela é amiga do Juliano Floss e namora o João Guilherme. O mundo dela não está distante do da Virginia”, opinou outro usuário.

The post Por conta do tigrinho? Ausência de Bruna Marquezine em stories de Virginia levanta suspeitas de treta appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.