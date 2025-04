O cantor Kevinho deixou fãs em alerta após compartilhar, na madrugada desta terça-feira (4), um relato angustiante sobre seu estado de saúde. O artista precisou ser levado às pressas ao Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, depois de enfrentar uma crise intensa de dor de cabeça acompanhada de sintomas preocupantes.

LEIA TAMBÉM: Sumiu? Mileide Mihaile é acusada de não devolver look carnavalesco para estilista; veja

LEIA TAMBÉM: EXCLUSIVO: Nego do Borel deixa Sapucaí com nova namorada; veja!



Nas redes sociais, ele fez um desabafo que acendeu o sinal de alerta entre os seguidores: “Família, estou off aqui porque estou com muita enxaqueca desde ontem… sentindo enjoo, cabeça pulsando, dor no pescoço, sensibilidade à luz”, escreveu.



Apesar de ter tentado aliviar os sintomas com medicação em casa, Kevinho admitiu que a situação saiu do controle. “Estava com preguiça de ir ao hospital”, confessou, mas a dor persistente o obrigou a buscar atendimento de emergência. No hospital, a equipe médica suspeitou de dengue, e o cantor passou por uma série de exames para confirmar o diagnóstico.

Horas depois, ele voltou a se pronunciar, trazendo um alívio parcial: “Família, o resultado do exame de dengue deu negativo, tomei alguns remédios anti-inflamatórios na veia para dor de cabeça, porém ainda não passou a dor, diminuiu um pouco… vou tentar descansar agora pra ver se melhora. Vou atualizando vocês, obrigado a todos pelas mensagens de carinho, se cuidem.”

Kevinho – Foto: Reprodução Instagram

O estado de saúde do funkeiro ainda inspira cuidados, seguimos por aqui aguardando novas atualizações sobre o quadro de saúde do artista.

The post Após crise de dor intensa, Kevinho dá entrada em hospital às pressas appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.