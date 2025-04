Parece que o amor está no ar na família de Virgínia Fonseca! Quem roubou a cena desta vez foi a mãe da influenciadora, Margareth Serrão, que está dando uma nova chance para o coração e vivendo um novo romance. O mistério foi revelado pelo Portal LeoDias, que confirmou a identidade do novo affair da matriarca: trata-se de Danilo Nascimento, um sanfoneiro e produtor musical de 38 anos.

LEIA TAMBÉM: Grávida e solteira, Bia Miranda revela o real motivo de ter rompido com Gato Preto

LEIA TAMBÉM: Após crise de dor intensa, Kevinho dá entrada em hospital às pressas



O romance, ainda recente, surpreendeu até os seguidores mais atentos de Virgínia. Margareth fez questão de esclarecer que o relacionamento está no início, mas o interesse é real. “Fiquei pensando no que ela me disse e abri minha mente”, contou Margareth, revelando que o empurrãozinho para se abrir ao novo amor veio de ninguém menos que Eponina Rocha, sogra do cantor Leonardo.

Embora o relacionamento tenha menos de quinze dias, Danilo Nascimento já não é um completo desconhecido para a família. O músico, que tem fortes conexões com o círculo de amigos de Leonardo, já participou de eventos ao lado de Virgínia e Margareth, chegando até a posar para fotos com as duas. Apesar da proximidade, Margareth deixou claro que, por enquanto, não se trata de um namoro oficial. Mas, com o clima favorável e o apoio da família, será que o romance vai evoluir para algo mais sério? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos.

The post Saiba quem é o sanfoneiro que está namorando a Mãe da Virginia Fonseca appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.