Lucas Lucco revela que perdeu chance de conhecer Post Malone

Lucas Lucco viu sua vida virar de cabeça para baixo por causa de um simples banho. O cantor, de 33 anos, relembrou no podcast Flow um momento constrangedor que não só fez seu nome bombar nas redes sociais, mas também custou um contrato milionário e, pior ainda, a chance de conhecer Post Malone.

Durante a conversa, o sertanejo revelou que o episódio aconteceu quando decidiu interagir com os fãs enquanto tomava banho. O problema? Ele não percebeu que estava expondo mais do que deveria. “Estava pelado, até então, não tive a malícia de colocar uma cueca. Coloco o celular lá e, enquanto tomo banho, vou falando. Isso gera intimidade com as pessoas, proximidade”, contou.

O que era para ser apenas uma conversa casual com seguidores se tornou um verdadeiro escândalo. Ele explicou que, ao se afastar um pouco da câmera para mostrar os produtos que usava no banho, acabou deixando escapar a parte íntima. “Para piorar a situação, eu ainda dei uma lavada [no pênis] porque [não percebi]. Com a mão molhada mesmo, coloquei avançar e postei. Fui para uma reunião importante, o meu irmão me ligando sem parar, quando sai, me falaram”, relembrou.

Lucas Lucco. Foto: Reprodução/TikTok

O timing não poderia ser pior. No dia seguinte ao vazamento do nude, Lucas Lucco estava escalado para um evento de uma marca de uísque que traria ninguém menos que Post Malone ao Brasil. A participação do cantor, no entanto, foi cancelada imediatamente. “Ia fazer um trampo para ver o show do Post Malone e até conhecê-lo, sou muito fã, dizem que ele é um cara muito especial. Estava muito empolgado, e os caras falaram: ‘Se fosse semana que vem, beleza, mas o evento é amanhã’. Mas era uma marca de uísque, eu não concordei. O que tem a ver eu aparecer pelado?”, questionou, indignado.

Apesar da frustração, o cantor tirou uma lição do ocorrido e agora leva tudo na brincadeira. “Comecei a criar minha marca de cueca e agora só tomo banho de cueca”, disse, garantindo que, se o vazamento tivesse sido intencional, teria publicado no OnlyFans.

