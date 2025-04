Autor de Beleza Fatal rompe o silêncio e revela se Lola foi inspirada em Virginia

SIGA NO

A reta final de ‘Beleza Fatal’ está pegando fogo e movimentando as redes sociais com uma polêmica inesperada: Lola Argento, vivida por Camila Pitanga, teria sido inspirada na influenciadora Virginia Fonseca? Com seu jeito extravagante, frases de impacto e uma estratégia de marketing poderosa, a vilã conquistou o público, mas também levantou suspeitas. Seria apenas coincidência ou há mesmo uma conexão entre a personagem e a empresária digital? O autor da trama, Raphael Montes, finalmente quebrou o silêncio sobre o assunto e revelou a verdade.

Desde os primeiros capítulos, espectadores notaram semelhanças entre a vilã e a influenciadora. Além da personalidade marcante, Lola virou sensação ao usar um batom que se tornou febre entre os fãs da novela, um detalhe que fez muitos lembrarem das estratégias de marketing da própria Virginia.

Diante das especulações, a colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, decidiu ir direto à fonte e conversou com Raphael Montes, autor da novela exibida na plataforma Max. E ele foi categórico: “Não, Lola não é inspirada na Virginia“, afirmou o autor, descartando qualquer relação direta entre a personagem e a influenciadora.

O que realmente inspirou Lola Argento?

Mesmo negando a ligação direta com Virginia Fonseca, Raphael Montes explicou que Lola foi criada com base em diversas figuras públicas e situações reais.

“É engraçado, muita gente já me fez essa pergunta, mas a resposta é que não. Eu sequer acompanhava a Virginia antes. Claro que a Lola tem inspirações da realidade. O fato de se vestir de branco e falar ‘quem me conhece sabe’, por exemplo, veio de algo que existe. O caso do batom Calolias foi inspirado em uma pessoa pública que vendeu batom emagrecedor. Mas não há qualquer referência direta a Virginia. Pelo menos, para mim, não foi uma influência”, explicou o autor.

