Neymar pagou fortuna para noite quente com suposta amante? Descubra os valores!

Neymar Jr. voltou a ser assunto nas redes sociais após ter seu nome envolvido em mais um escândalo extraconjugal. O craque participou de uma festa privê em Araçoiaba da Serra (SP), onde teve momentos de intimidade com várias acompanhantes de luxo, entre elas Nayara Macedo, mais conhecida como Any Awuada. Mas a grande curiosidade do público é: quanto ele pagou para viver essa noite de ‘diversão’ sem limites?

LEIA TAMBÉM: Segredo de Roberta Miranda e do pai vem à tona!

De acordo com informações disponíveis em sites especializados, uma hora de atendimento com a ruiva custa impressionantes R$ 1.100,00. “Novinha, faço o estilo namoradinha”, destaca

Mas o faturamento de Any Awuada não se resume a encontros privados. Além dos serviços de luxo, ela também aposta na produção de conteúdo adulto, faturando valores que giram em torno de “R$ 400 e poucos mil” por mês, como ela mesma revelou.

Quanto Neymar pagou pela festinha?

A modelo contou que embolsou nada menos que R$ 20 mil para participar da noitada com o jogador e outra acompanhante, que também foi escolhida a dedo pelo atleta. O detalhe que mais chamou a atenção foi a falta de qualquer preocupação do camisa 10 do Santos com a privacidade do evento. Segundo Nayara, Neymar sequer exigiu sigilo e chegou ao local sem seguranças. “Não assinamos nada. Como eu e as meninas já estamos um pouco acostumadas com jogador, ninguém ligou muito”, revelou ela ao programa Fofocalizando (SBT).

E o babado não parou por aí! Durante uma entrevista ao podcast LinkVip, Any Awuada trouxe à tona um detalhe bombástico da noite. Ela relatou que sua colega tentou engravidar de Neymar de maneira inusitada, após o jogador ter relações sem preservativo com as duas. A tática inusitada aconteceu depois que ele ejaculou no rosto das modelos, e uma delas tentou utilizar o esperma para engravidar do craque. Enquanto isso, Any revelou ter recorrido a um “truque” como método contraceptivo.

The post Neymar pagou fortuna para noite quente com suposta amante? Descubra os valores! appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.