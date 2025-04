O retorno de Neymar ao Santos, celebrado com uma grande festa na Vila Belmiro na última sexta-feira (31), foi marcado por momentos de emoção, mas também por um clima tenso nos bastidores. Isso porque, segundo fontes da colunista Fábia Oliveira do metrópoles, Nadine Gonçalves, mãe do craque, e Rafaella Santos, sua irmã, evitaram qualquer tipo de interação com Bruna Biancardi, atual namorada do jogador, que está grávida da segunda filha do casal.

LEIA TAMBÉM: Romário engata namoro com jovem 38 anos mais nova; saiba mais!

LEIA TAMBÉM: Ex-goleiro do Cruzeiro fatura alto com conteúdo adulto; descubra quem é o craque

Apesar do ambiente festivo, o desconforto entre Bruna e a família de Neymar ficou evidente. Testemunhas relataram que, enquanto todos ao redor celebravam a nova fase do atleta, Nadine e Rafaella mantiveram uma distância visível da influenciadora. O detalhe não passou despercebido, alimentando rumores sobre uma possível tensão familiar. Essa não é a primeira vez que sinais de distanciamento entre Bruna e Rafaella ganham destaque. E, durante o evento no Santos, o clima só confirmou essa impressão.

Enquanto Bruna Biancardi acompanhava Neymar em sua apresentação, Nadine e Rafaella acompanharam a Helena, filha caçula do jogador, fruto de seu romance com Amanda Kimberlly. Ixi, parece que o clima não está dos melhores, hein?

The post Família de Neymar evita Bruna Biancardi em evento e climão chama atenção appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.