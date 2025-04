Após ser condenada por chutar um policial, ex-panicat é presa

Ex-integrante do Pânico na TV, voltou a ser notícia pelos atos ilícitos cometidos, que ferem o código penal brasileiro. A ex-panicat, Ana Paula Leme foi detida na noite da última quinta-feira (30), em Campinas (SP), após ser flagrada dirigindo embriagada. Esta não é a primeira vez que ela enfrenta problemas com a Justiça por conta do mesmo ato, em 2024, ela já havia sido presa por uma infração semelhante. As informações são da colunista Kátia Flávia, do Jornal de Brasília.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, Ana Paula estava ao volante de um Jeep Renegade, trafegando pela Rua Jorge de Figueiredo Corrêa, na Chácara Primavera, quando foi abordada por uma equipe da Polícia Militar. Durante a fiscalização, os policiais perceberam sinais claros de embriaguez, como fala desconexa e comportamento alterado. A alteração da capacidade psicomotora foi confirmada por testemunhas no local.

Ana Paula Leme, ex-panicat – Foto: Reprodução Instagram

Detida em flagrante, Ana Paula foi encaminhada ao 1º Distrito Policial de Campinas, onde deve responder novamente por embriaguez ao volante. Este episódio é mais um em sua série de problemas com a lei. No ano passado, a ex-panicat foi presa por uma combinação de infrações: além da embriaguez ao volante, ela respondeu por resistência à prisão, desacato e até agressão a policiais, após um tumulto em uma loja de conveniência. Na ocasião, Ana Paula chegou a chutar um dos agentes durante a abordagem.

O histórico de confusões de Ana Paula inclui ainda um episódio polêmico em julho de 2024, quando foi acusada de humilhar uma funcionária de loja, chamando-a de “vaca gorda”. A polícia precisou ser acionada e, já visivelmente embriagada, a ex-panicat discutiu com os agentes e acabou agredindo um deles, o que resultou em sua detenção e em mais uma série de acusações.

Agora, Ana Paula Leme enfrenta novamente a Justiça, acumulando mais um episódio polêmico em sua trajetória fora das telinhas.

Chutou um policial?

A modelo e ex-panicat foi condenada pela Justiça de Campinas (SP) a 1 ano e 3 meses de prisão em regime aberto pelos crimes de embriaguez ao volante, resistência à prisão e desacato. A decisão, assinada pela juíza Chaiane Maria Bublitz Korte, da 4ª Vara Criminal, foi publicada nesta terça-feira (22). Além da pena, Ana Paula também perdeu o direito de dirigir por dois meses. As informações são do G1.

O caso que resultou na condenação aconteceu em 20 de julho de 2024, em uma loja de conveniência no bairro Cambuí, uma das áreas mais nobres de Campinas. Na ocasião, Ana Paula foi presa após protagonizar uma cena de descontrole: embriagada, ela ofendeu uma funcionária do estabelecimento e chegou a chutar um policial militar durante a abordagem. Detida em flagrante, a ex-panicat pagou fiança e foi liberada no dia seguinte.

Em sua decisão, a juíza destacou a clareza das provas apresentadas. “A prova dos autos é firme, segura e coerente quanto à prática do tipo penal pela ré, isto é, de que conduziu seu veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, razão pela qual descabida a absolvição”, afirmou Chaiane Bublitz Korte na sentença.

Entenda as condenações:

Resistência à prisão: por ter chutado um policial militar durante o ato da detenção;

por ter chutado um policial militar durante o ato da detenção; Desacato: por ofender verbalmente dois policiais militares;

por ofender verbalmente dois policiais militares; Embriaguez ao volante: por conduzir um veículo sob a influência de álcool.

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) também havia solicitado a condenação de Ana Paula pelo crime de ameaça, mas a juíza rejeitou a acusação. O motivo? Durante o depoimento, a funcionária da loja afirmou que não se sentiu ameaçada pela ex-panicat, o que inviabilizou a configuração do crime.

