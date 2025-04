O que realmente aconteceu entre Simone e Simaria? Desde o polêmico fim da dupla sertaneja em 2022, rumores de uma crise familiar tomaram conta das redes sociais e dos bastidores da música. Agora, Simone Mendes, de 40 anos, resolveu abrir o jogo e falar o que nunca havia sido dito.

LEIA TAMBÉM: Milton Nascimento sofre desrespeito no Grammy 2025; entenda

LEIA TAMBÉM: Padre Fábio de Melo faz desabafo comovente: ‘Debilitado emocionalmente’



Em uma entrevista reveladora ao Fantástico, no último domingo (2), Simone admitiu que o término da parceria com a irmã mexeu profundamente com suas emoções. “Quando a gente decidiu encerrar a carreira, fiquei com aquela incerteza no coração, será que vai dar certo, será que não vai?”, confessou, deixando claro que o medo foi um dos sentimentos mais presentes nesse processo.

Mas engana-se quem pensa que ela pensou em desistir. “Eu disse: ‘Eu não posso parar’. Mesmo com medo da vida, mesmo sendo humana, porque a gente é falho, fraco, às vezes o medo bate à porta, mas eu, como uma boa brasileira, não desisti”, declarou a cantora, que embarcou na carreira solo após o fim da dupla em agosto de 2022.

Embora Simone tenha garantido que a relação com Simaria está em bons termos, o tom de suas declarações deixou no ar um clima de mistério. “Graças a Deus, está tudo bem. A minha irmã é minha irmã, eu amo ela, é sempre bom estar pertinho dela, ela sempre está na minha casa, os nossos filhos se amam, brincando, se divertindo, a gente almoça junto, faz churrasco junto, se diverte, dá risada, brinca, fala da vida”, afirmou.

The post Simone Mendes quebra o silêncio sobre o rompimento com Simaria appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.