Não vai ficar para trás! Nicolas Prattes mostra gingado em aula de samba; veja!

O ator Nicolas Prattes está se preparando para fazer bonito no Carnaval 2025 ao lado da esposa, Sabrina Sato. Em um vídeo postado, ele aparece com muito carisma e samba no pé, treinando com dois professores e mostrando que leva jeito para a coisa. A simpatia do ator chamou atenção dos fãs, que já especulam se ele poderá se tornar um verdadeiro “príncipe do carnaval”.

Sucesso na atual novela da TV Globo, Nicolas tem conciliado a agenda de gravações com os ensaios de samba, mostrando dedicação e entusiasmo com o desafio. Ao lado de Sabrina, uma das grandes rainhas de bateria do carnaval, o ator quer fazer bonito na avenida e já dá sinais de que promete surpreender.

Nicolas Prattes – Foto: Reprodução Instagram

A performance do ator nas aulas tem gerado comentários animados nas redes sociais. “Ele tá mandando muito bem!”, comentou um internauta. Outro já decretou: “Vem aí o príncipe do samba!”.

Resta saber se Nicolas Prattes levará essa nova habilidade para os desfiles oficiais ou se o samba será apenas para diversão ao lado da esposa. De qualquer forma, a empolgação do ator promete ser um dos destaques desta temporada carnavalesca. Será que teremos uma nova estrela na avenida? Fica a expectativa!

Nicolas Prattes tendo aula de samba pra honrar sua esposa Sabrina. pic.twitter.com/0ExtTDxUYb — Sérgio Santos (@ZAMENZA) February 2, 2025

