VÍDEO: Hematoma roxo em Virginia Fonseca chama atenção; veja!

Na tarde desta quarta-feira (5), Virginia Fonseca chamou atenção ao compartilhar um momento descontraído em seus stories do Instagram. Enquanto curtia o dia de sol vestindo um biquíni e descolorindo os pelos do corpo, um detalhe acabou roubando a cena: uma mancha roxa na parte superior do seu glúteo. LEIA TAMBÉM: Urgente! Parto de Lexa […]

