Reviravolta! MP recorre ao STJ para derrubar absolvição de Marcão do Povo em caso de racismo contra Ludmilla

O Ministério Público do Distrito Federal não aceitou a decisão que absolveu Marcão do Povo e entrou com um recurso no Superior Tribunal de Justiça (STJ) para reverter a sentença que inocentou o apresentador da acusação de injúria racial contra Ludmilla.

Em dezembro de 2024, Marcão foi absolvido por uma única ministra do STJ, livrando-se da acusação de racismo pela declaração polêmica feita em janeiro de 2017, quando ainda era apresentador da Record. A decisão foi contestada pela defesa da cantora, que prometeu recorrer para que o caso fosse reavaliado por um colegiado de ministros.

O MP reforça que o comentário de Marcão do Povo foi ofensivo e racista e que sua absolvição representa um perigoso retrocesso na luta contra o racismo no Brasil. A nova investida jurídica pode mudar o rumo do caso e trazer consequências para o apresentador.

A decisão final ainda não tem data para ser julgada.

