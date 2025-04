Como assim? Mulher investe valor de carro popular em fantasia de carnaval

Quando a gente pensa que já viu de tudo, vem uma pessoa e nos surpreende. A influenciadora Eduarda Jochims, conhecida como ‘Miss Cinturinha’ deixou muita gente de queixo caído após revelar que a sua fantasia de carnaval é equivalente ao valor de um carro popular.

A influenciadora será destaque no desfile da Unidos de Vila Isabel, apostou em um figurino luxuoso, cravejado com mais de 2.000 cristais aplicados manualmente, desenhado sob medida para valorizar sua cintura impressionante de 58 centímetros. “Cada cristal da minha fantasia representa não só o brilho do Carnaval, mas também o esforço e a dedicação de toda uma equipe que trabalhou para que esse sonho se tornasse realidade. Quando eu entrar na Sapucaí, quero que cada detalhe reflita a energia e a paixão que tenho por essa festa”, afirmou Miss Cinturinha.

Eduarda também revelou que se inspirou em grandes ícones do Carnaval, como Paolla Oliveira, Sabrina Sato e Lore Improta, conhecidas por suas performances marcantes e figurinos deslumbrantes. “Elas são verdadeiras referências para mim. Cada uma tem uma presença de palco única e um carisma que transcende. Quero levar um pouco dessa força para a avenida e mostrar que a Vila Isabel brilha em cada detalhe do seu desfile. Além disso, sempre achei icônico os looks que usaram no Carnaval”, destacou.

Apesar do investimento de alto valor, Miss Cinturinha garante que o verdadeiro brilho do Carnaval vai além das pedras preciosas. “O verdadeiro luxo está na emoção que a gente sente ao pisar na Sapucaí, no calor da bateria, no sorriso da comunidade. A fantasia é só um reflexo externo daquilo que transborda aqui dentro”, disparou Miss Cinturinha.

