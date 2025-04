4 celebridades que já se envolveram com Andressa Urach

SIGA NO

Andressa Urach nunca escondeu seu passado e, ao longo dos anos, já revelou ter vivido momentos intensos com algumas das maiores celebridades do Brasil e do mundo. A ex-Fazenda e influenciadora já expôs nomes como Cristiano Ronaldo, Neymar, Lucas Lucco e Cauã Reymond, e não poupou detalhes sobre essas relações.

Seja por romances breves ou encontros inesperados, a modelo sempre surpreendeu ao contar quem já fez parte de sua história. Vamos relembrar os famosos que já ficaram com Andressa Urach e o que ela revelou sobre cada um deles!

Cauã Reymond

O ator global Cauã Reymond foi um dos nomes que mais surpreenderam quando Andressa mencionou sua lista de affairs. Segundo ela, o encontro aconteceu por intermédio de um amigo do galã.

“Fiquei com ele por causa de um amigo dele, já tinha ficado com esse amigo, que me apresentou a ele. Ele passou o contato e quando eu cheguei, falei: ‘Uau! É você’. Até hoje eu recordo, boas lembranças”, revelou.

No entanto, essa história não terminou muito bem. Andressa contou que Cauã ficou irritado quando ela expôs o caso e chegou a bloqueá-la no WhatsApp. Mesmo assim, ela não economizou elogios e garantiu: “Foi maravilhoso, tudo de bom”.

Cristiano Ronaldo

A relação de Andressa Urach com Cristiano Ronaldo foi um dos casos mais polêmicos já revelados pela influenciadora. Segundo ela, o encontro aconteceu entre 2012 e 2013, enquanto o craque ainda era solteiro.

Na época, a história gerou grande repercussão e Andressa chegou a se arrepender de ter tornado público o envolvimento com o astro português, alegando que causou transtornos desnecessários para ele. “Se pudesse voltar no tempo, eu não faria”, disse em uma entrevista de 2023.

Neymar

Outro nome de peso na lista de Andressa é Neymar. A modelo já contou em diversas entrevistas que conheceu o jogador em eventos e que chegou a se envolver com ele. Embora não tenha dado muitos detalhes, sempre deixou claro que a experiência foi positiva.

Lucas Lucco

Se muitos já conheciam os envolvimentos anteriores de Andressa, um nome só veio à tona recentemente: Lucas Lucco. Durante uma entrevista, a influenciadora revelou que já ficou com o cantor e que nunca havia falado sobre o assunto antes.

“O famoso que eu já peguei e nunca contei é o Lucas Lucco. Acho que daria um conteúdo delicioso. Aquele tanquinho dele…,” concluiu a criadora de conteúdo

