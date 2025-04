Quanto Aline do BBB 25 faturava mensalmente como Policial Militar? Valor choca

Antes de ser confinada na casa mais vigiada do Brasil, Aline Patriarca levava uma rotina bem diferente. Natural da Bahia, ela atuava como soldado da Polícia Militar do Estado (PMBA), garantindo um salário fixo e estabilidade no serviço público. No entanto, para entrar no Big Brother Brasil 25, a sister tomou uma decisão drástica: abriu mão do cargo e foi oficialmente exonerada no dia 18 de janeiro.

Agora, disputando permanência no programa ao lado de Vitória Strada e Gabriel, Aline tem a chance de mudar completamente sua realidade financeira. Mas afinal, quanto ela ganhava antes de apostar tudo na fama?

O salário de um soldado da PMBA, segundo informações do site Glassdoor, varia entre R$ 4 mil e R$ 6 mil por mês, dependendo do tempo de serviço e eventuais horas extras. Com promoções na carreira, a renda pode chegar a R$ 9 mil brutos mensais. Um valor que, apesar de considerável, não se compara ao que a sister pode faturar se seguir firme no BBB e, quem sabe, conquistar o grande prêmio.

Diferente de outros participantes que pediram licenças de seus empregos para entrar no reality, Aline optou por um caminho definitivo. Seu pedido de exoneração foi feito antes mesmo do início do programa, evitando qualquer polêmica ou surpresa para a corporação. Assim, quando a baiana foi oficialmente confinada, o processo já estava em andamento e foi concluído pouco tempo depois.

Agora, a grande dúvida que fica é: a aposta de Aline vai valer a pena? Com um prêmio de até R$ 3 milhões em jogo e uma carreira pós-reality ainda incerta, o que antes era uma escolha segura virou um verdadeiro tudo ou nada! Será que Aline será a eliminada de hoje?

