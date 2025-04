SEM RAINHA? Grande Rio quebra o silêncio após saída de Paolla Oliveira

A saída de Paolla Oliveira do posto de Rainha de Bateria da Grande Rio pegou os fãs de surpresa! O anúncio, feito na noite deste domingo (16), movimentou o mundo do samba e gerou inúmeras especulações sobre os bastidores dessa decisão. Mas a agremiação de Duque de Caxias não demorou para se manifestar e deixou um recado enigmático no ar.

Em uma publicação nas redes sociais, a escola exaltou a trajetória da atriz na Marquês de Sapucaí e reforçou que sua história na Grande Rio jamais será apagada. “Uma história de amor, respeito, cumplicidade e muita parceria. O posto de Rainha de Bateria não poderia ter sido mais honrado”, destacou a legenda de um vídeo repleto de momentos marcantes da estrela à frente dos ritmistas.

Mas foi a continuação do texto que levantou ainda mais curiosidade sobre o futuro de Paolla no Carnaval. “Ciclos podem se encerrar, mas o sentimento não muda. Rainha, você faz e sempre fará parte de uma grande família, que te ama e admira demais. Mas não acaba por aqui, lindos capítulos ainda nos esperam juntos. Em especial, no Carnaval 2025”, escreveu a escola, deixando no ar a possibilidade de novos planos para a atriz.

