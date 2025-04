Jon Vlogs retira cistos do pâncreas, mostra fotos e atualiza estado de saúde

O influenciador Jon Vlogs, conhecido por compartilhar sua rotina e aventuras nas redes sociais, pegou seus seguidores de surpresa ao revelar que passou por uma cirurgia para retirada de cistos no pâncreas. Após anunciar que enfrentava um grave problema de saúde, ele surgiu no Instagram diretamente do hospital, mostrando as marcas do procedimento e relatando detalhes do drama que viveu.

“Estou com a minha roupinha e em breve vou fazer a cirurgia. Se você está vendo isso aí, é porque já passou tudo e estou bem. Vamos tirar essa parada do pâncreas hoje. Estou nervoso, mas vamos embora. O que digo a vocês é: Façam os seus exames de rotina, pode salvar vidas. Se eu não visse essa loucura e não tivesse cuidado, se tivesse crescido mais, tudo seria pior”, declarou Jon antes do procedimento.

A recuperação do influenciador também foi documentada nas redes sociais. Em uma das publicações, ele aparece caminhando ao lado da mãe e revela que já estava internado havia uma semana. “Quase uma semana no hospital. Agora já estou melhor. Façam seus exames de rotina, pessoal. Mais um pouquinho e poderia ter espalhado. Agora já resolveu e estou curado“, comemorou.

Jon também compartilhou imagens das cicatrizes da cirurgia e do dreno ao qual está conectado. “Já vi todo tipo de série, estou aqui ainda. Monitorando o dreno, fica aqui saindo esse líquido a noite inteira, sangue. Estou aqui”, detalhou.

Antes da cirurgia, Jon desabafou com seus seguidores no X (antigo Twitter), alertando sobre a gravidade da situação. “Para quem gosta de mim e torce pelo bem, a parada no pâncreas cresceu de 0,9 mm para 3 cm. Com isso, tem cara de ser maligno e vou ter que tirar o cisto que está lá”, relatou.

O influenciador ainda explicou que o problema pode ser genético e que vinha sendo monitorado desde 2021. “Infelizmente, acho que é genético. Eu já acompanho desde 2021, já estava em mim antes de qualquer coisa. Tenho muito problema gástrico desde quando eu era menor. Melhorou com o tempo, mas agora cresceu para 3 cm. O médico olhou e falou: ‘cara, do jeito que tá, parece maligno. Tem que fazer uma cirurgia para ontem'”, revelou.

Com a cirurgia bem-sucedida, Jon Vlogs segue em recuperação, reforçando para seus seguidores a importância de exames de rotina e cuidados com a saúde. “Se cuidem! Se eu não tivesse visto antes, poderia ser tarde demais”, alertou.

