Justiça condena Globo a indenizar Suzane von Richthofen

A Rede Globo foi condenada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a pagar R$ 10 mil de indenização a Suzane von Richthofen! A decisão veio após a emissora exibir, em uma reportagem do Fantástico, um laudo psicológico sigiloso da ex-presidiária. E tem mais: a batalha judicial ainda pode se arrastar, pois a Globo pode recorrer da sentença!

A reportagem foi ao ar em junho de 2018 e revelou detalhes do documento que analisava se Suzane poderia progredir para o regime semiaberto. O laudo indicava que não havia indícios de periculosidade, mas destacava traços de personalidade manipuladora e agressividade camuflada. A defesa da condenada não deixou barato e entrou com a ação, alegando que a divulgação de um documento sigiloso violou sua privacidade.

O desembargador Rui Cascaldi, relator do caso, foi contundente ao afirmar que a liberdade de imprensa tem limites. “Essa espécie de divulgação, resguardada a liberdade que a imprensa deve ter em um país democrático como o Brasil, transborda a mera informação”, destacou ele em sua decisão.

A novela jurídica, porém, está longe de um desfecho! Suzane venceu a ação em primeira instância, mas a Globo recorreu. Agora, após mais uma derrota no TJ-SP, a emissora pode tentar levar o caso a instâncias superiores para reverter a decisão.

Esse julgamento coloca novamente em debate os limites da cobertura jornalística e a privacidade de figuras envolvidas em crimes de grande repercussão. E claro, Suzane von Richthofen continua sendo um dos nomes mais polêmicos do Brasil! Em 2002, o crime que chocou o país a colocou no centro de um dos casos mais macabros da história nacional. Condenada a 34 anos e 7 meses de prisão pelo assassinato brutal dos pais, Manfred e Marísia von Richthofen, ao lado do então namorado Daniel Cravinhos e do cunhado Cristian Cravinhos, ela hoje cumpre pena em regime aberto.

