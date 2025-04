Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

MC Poze reflete sobre o passado e destaca transformação em sua vida

O cantor Poze do Rodo utilizou suas redes sociais para fazer uma reflexão sobre sua trajetória e as mudanças em sua vida. Em uma publicação no Instagram, ele compartilhou uma foto de sete anos atrás, quando ainda usava o Facebook, e destacou a importância da fé e da transformação pessoal. LEIA TAMBÉM: Veja: Marieta Severo […]

The post MC Poze reflete sobre o passado e destaca transformação em sua vida appeared first on Super Rádio Tupi.