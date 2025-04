EXCLUSIVO: Lucas Souza perde ação contra Fábia Oliveira e tem pedido rejeitado pela justiça!

O influenciador digital Lucas Souza sofreu uma derrota na Justiça após processar a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles. Lucas alegava ter sido vítima de uma matéria que, segundo ele, era sensacionalista, difamatória e baseada em informações falsas, o que teria causado abalo a sua honra e reputação.

Determinando seus pedidos, o influenciador entrou com uma ação exigindo a retirada da matéria do ar, uma retratação pública e uma indenização por danos morais no valor de 40 salários mínimos. No entanto, a Justiça analisou o caso e bateu o martelo: Lucas perdeu o processo e não terá direito a nenhuma das solicitações feitas contra a jornalista.

Após tramitação no Tribunal, o processo, que não tramitou em segredo de justiça, foi julgado IMPROCEDENTE. O juiz Jair Antonio Pena Junior foi categórico ao negar os pedidos do ex-militar e reforçar o direito da imprensa.

“Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor. Via de consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”, declarou o magistrado na sentença. A decisão foi clara: a liberdade de imprensa prevalece, e a matéria assinada por Fábia Oliveira não foi considerada ilegal ou difamatória. Para Lucas Souza, a tentativa de reverter a narrativa na Justiça não teve sucesso. E agora, será que ele pretende recorrer ou deixará o assunto no passado?

Para saber se Lucas irá recorrer ou não, procuramos o próprio influenciador, que não respondeu e nos direcionou para sua assessora, Val. Entramos em contato com ela, mas até o momento não obtivemos resposta.

