Lucas Lucco voltou a chamar a atenção dos fãs ao compartilhar um vídeo em que aparece chorando, evidenciando as dificuldades que enfrenta devido a problemas de saúde mental. O cantor revelou recentemente que foi diagnosticado com depressão, ansiedade, Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).

LEIA TAMBÉM: EXCLUSIVO: Lucas Souza perde ação contra Fábia Oliveira e tem pedido rejeitado pela justiça!



No vídeo publicado em suas redes sociais, Lucas aparece dentro do carro visivelmente emocionado e desabafa sobre a dificuldade de cumprir suas obrigações enquanto enfrenta uma crise. “Quando você tem que trabalhar e está em uma crise”, escreveu na legenda, expondo a realidade de quem lida com transtornos psicológicos.

O cantor explicou que decidiu compartilhar esses momentos não apenas para mostrar sua vulnerabilidade, mas também para se conectar com pessoas que passam pela mesma situação. Segundo ele, dividir essa experiência pode trazer um sentimento de acolhimento e compreensão para quem enfrenta desafios semelhantes.

Lucas ainda afirmou que gostaria de entender melhor as razões por trás dessas crises e reforçou a importância do diálogo sobre saúde mental. “Se outras pessoas também sentem isso, talvez possamos buscar respostas juntos”, concluiu, incentivando seus seguidores a conversarem mais sobre o tema.

The post Abalado, Lucas Lucco desabafa sobre saúde mental appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.