Motivo do término de Hariany Almeida e Matheus Vargas vem à tona!

Não demorou muito e o motivo do término de Hariany Almeida e de Matheus Vargas veio à tona. Ontem (24), a influenciadora compartilhou em seu Instagram comunicando aos fãs a decisão do rompimento com filho de Leonardo e chocou à todos. O motivo do espanto? Dias atrás, Hariany foi entrevistada pelo Gshow e alegou que o relacionamento estava estável.

Fontes próximas revelaram que os dois já estavam passando por um momento delicado e planejavam conversar pessoalmente assim que a influenciadora voltasse de uma viagem de trabalho no sábado.

No entanto, no domingo (25), tudo mudou. Hariany teria recebido vídeos comprometedores de Matheus durante uma resenha com algumas mulheres. O instagram subcelebrities publicou uma das gravações, uma moça aparece chupando o dedo do cantor, enquanto outra surge com os pés entrelaçados aos dele. As imagens caíram como uma bomba e, segundo informações, a influenciadora não pensou duas vezes antes de terminar o relacionamento. Eita!

Assista!

