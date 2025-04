Jenny Miranda rebate ataques de Gato Preto: ‘Seu verme’

A guerra entre Jenny Miranda e seu genro, Samuel Santanna, mais conhecido como Gato Preto, tomou proporções ainda maiores! A mãe de Bia Miranda usou suas redes sociais para detonar o influenciador depois de sofrer ataques públicos. Revoltada, ela não economizou nas palavras e fez revelações bombásticas sobre o relacionamento da filha com ele.

A briga começou quando Gato Preto fez declarações polêmicas e ofensivas contra Jenny. Sem deixar barato, a influenciadora foi aos stories e respondeu de forma explosiva, acusando o genro de ser agressivo e ameaçador.

Indignada, Jenny expôs detalhes chocantes sobre o namoro da filha e afirmou que Bia estaria enfrentando um período difícil. “Amanhã esse gato drogado e bêbado vai ter a resposta dele. Você está achando que eu tenho medo de você né? Você só cresce para cima de mulher, seu covarde. Quem é você para falar de mim? Sobre meu término? Você termina com a Bia quase todo dia, humilha ela e está falando de calmante. Ela está tomando calmante grávida para aguentar as suas merd*, seu bos**. E cuidado com as suas ameaças porque aqui você não ronca não que te coloco atrás das grades, que é o seu lugar.” disparou.

Ela ainda garantiu que o influenciador está longe de ser um bom companheiro para Bia e muito menos um pai presente. “Você acha que você assusta alguém né? Você só faz vergonha na internet e lave a boca para falar do Kaleb, que não sei como o Buarque está deixando ele perto de um louco como você. Não confio em você perto da Bia nem perto do Kaleb. De pai você não tem nada, por isso suas ex só colocam você na Justiça.”

No meio do desabafo, Jenny surpreendeu ao se desculpar com o ex-genro, DJ Buarque, e afirmar que ele foi um verdadeiro pai para Kaleb. “Buarque, desculpa se um dia te julguei. Com você sim a Bia tinha uma família. O pai que você é para o Kaleb é de tirar o chapéu, parabéns. Agora coitada da Mayscha com esse doente do Samuel como pai.”

E a influenciadora garantiu que essa briga não vai ficar apenas na internet: ela está determinada a levar o genro aos tribunais. “Vamos ver se vai ter dinheiro para pagar o processo que vai receber por uso indevido da minha imagem de nove anos atrás, e uma história bem mal-contada e mentirosa. Nada que você faça para tentar me descredibilizar, seu verme, vai apagar suas merdas, e o lixo que você é. Ponto final… Agora te encontro no tribunal.”

Do outro lado da briga, Gato Preto não ficou calado e respondeu com ofensas ainda mais agressivas, garantindo que a sogra não terá contato com a futura neta.

“Ô, sua velha do carlho. Dá uma segurada, conta até dez, bate uma siririca. Faz mil plásticas e vai continuar sendo essa velha desbeiçada, toda torta e faz preenchimento, não adianta. Nem para comer você serve, carlho. Pode ficar suave que a minha filha você não vai ver.” declarou ele.

O influenciador ainda fez questão de reforçar que Jenny estaria com inveja da própria filha e seguiu com as provocações. “Imagina ter uma mãe que tem inveja da própria filha [risos]. Aí vem esse maracujá de gaveta aí, toda montada, toda torta, procedimento maior boqueta. Pode fazer dez mil plásticas, dez plásticas. Você vai continuar velha, desbeiçada, tudo caído. Ô, filha, pau no teu c. Você não vai nem chegar nem perto.”*

Eita! O barraco comeu solto na internet ontem, vamos aguardar e ver onde essa troca de farpas vai parar…

