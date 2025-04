Cantor Netinho é internado às pressas; Exames vem à tona

O cantor Netinho foi internado na última terça-feira (25) em um hospital de Salvador após relatar fortes dores nas costas e dificuldades para se movimentar. O artista usou suas redes sociais para atualizar os fãs sobre sua situação e afirmou que segue realizando exames para determinar a causa do problema. Segundo ele, apesar das limitações físicas, a dor já foi controlada.

Em um vídeo publicado na quinta-feira (27), Netinho explicou que alguns exames já foram concluídos, mas ainda não há um diagnóstico definitivo. “Já saíram alguns resultados, tudo certo até agora, mas sem um diagnóstico fechado”, declarou. O cantor também contou que, após receber um cateter no braço, as dores diminuíram significativamente, embora continue enfrentando restrições de movimento.

A internação foi recomendada pelo médico de confiança do cantor, que considerou necessário um acompanhamento mais detalhado, principalmente por conta do histórico de saúde de Netinho. “Depois do que passei em 2013, meu médico quer investigar tudo com calma para entender essa dor”, afirmou o artista. O cantor ressaltou que segue otimista e focado na recuperação.

Na manhã desta sexta-feira (28), Netinho voltou a se pronunciar, informando que segue sem dores e realizando sessões diárias de fisioterapia. Ele destacou que novos exames estão sendo feitos e que um diagnóstico mais preciso começa a surgir. “Vamos que vamos!”, escreveu na legenda da publicação, reforçando que apenas ele ou pessoas próximas podem divulgar informações sobre seu estado de saúde.

