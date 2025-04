SIGA NO

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

O cantor Nattan causou alvoroço entre os fãs ao fazer uma declaração inesperada durante um show em João Pessoa, na Paraíba, na noite da última quarta-feira (26/2). Ao encerrar a apresentação, ele afirmou que agora é “pai de família”, o que rapidamente gerou especulações de que sua namorada, Rafa Kalimann, estaria grávida.

VEJA TAMBÉM: Cantor Netinho é internado às pressas; Exames vem à tona

Diante da repercussão, a influenciadora decidiu se pronunciar nas redes sociais e esclarecer a situação. Em um vídeo publicado no Instagram, Rafa negou os boatos e disse não entender o motivo da fala de Nattan. “Ele solta uma dessas do nada! Até a mãe dele veio me perguntar se era verdade”, disse, rindo da situação.

Segundo Rafa, a frase do cantor foi apenas um deslize na hora de se expressar. Ela explicou que Nattan tem o hábito de trocar palavras e acredita que isso tenha sido apenas mais um momento em que ele se confundiu. “Ele troca tudo o tempo todo, a gente tem que tentar adivinhar o que ele quis dizer”, brincou a influenciadora.

O comentário de Nattan aconteceu no momento em que ele encerrava sua apresentação e explicava ao público por que não poderia cantar por mais tempo. “A polícia já subiu aqui e eu não quero ser preso porque agora eu sou pai de família”, disse o cantor no palco. A frase foi suficiente para despertar a curiosidade dos fãs, que começaram a questionar se ele estava anunciando uma novidade.

Rafa Kalimann Foto: Reprodução / Instagram

Apesar da confusão, Rafa Kalimann deixou claro que não há gravidez e que tudo não passou de uma fala desconexa do namorado.

The post Rafa Kalimann desmente rumores de gravidez após declaração de Nattan appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.