Empresa contesta Wanessa Camargo após fiasco do ‘Bloco Xainirô’

O Carnaval passou, mas a dor de cabeça de Wanessa Camargo está longe de acabar. A cantora, que processou a Infest Empreendimentos após o fiasco do Bloco Xainirô, acaba de receber uma resposta que pode mudar os rumos do processo. A empresa rebateu as acusações e apresentou novos argumentos para contestar as alegações da filha de Zezé Di Camargo. A informação foi revelada com exclusividade pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

O impasse começou quando a apresentação de Wanessa foi interrompida pela polícia, sob a justificativa de que o trio elétrico não estava em condições seguras de tráfego. Diante da situação, a artista entrou na Justiça pedindo uma indenização de R$ 125 mil, alegando humilhação e constrangimento público. No entanto, a Infest contra-atacou com uma nova versão dos fatos.

De acordo com a empresa, o Bloco Xainirô transcorreu sem problemas e atraiu uma multidão animada. A Infest também destacou que, na noite anterior, o mesmo trio foi utilizado pela Banda Eva sem qualquer intercorrência, o que, segundo a defesa, desmonta a tese de Wanessa sobre as más condições do veículo. Além disso, imagens anexadas ao processo mostram os pneus do trio, e a empresa pretende utilizar as próprias provas apresentadas pela cantora contra ela.

O caso ganhou mais um capítulo quando Wanessa Camargo respondeu formalmente às alegações da Infest. A artista rejeitou todos os pontos levantados pela empresa e manteve sua versão dos fatos. Agora, a Infest já se movimenta para convocar o motorista responsável pelo veículo como testemunha-chave no caso. Eita!

