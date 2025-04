Filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe é internado às pressas

Neste sábado (1), José Leonardo, filho da influenciadora Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe, foi internado com um quadro de bronquiolite. A mãe relatou que tinha planos de viajar para Florianópolis, onde faria uma surpresa para o marido durante o Carnaval, mas precisou levar o bebê à emergência devido ao problema respiratório.

Virginia usou as redes sociais para atualizar os seguidores sobre o estado de saúde do filho e compartilhou um vídeo do bebê internado. Na legenda, ela explicou que, apesar da gravidade do quadro, ele está recebendo os cuidados necessários. “José tá com bronquiolite, não está grave, mas precisando de tratamento intensivo!”, escreveu.

Virginia Fonseca Foto: Reprodução / Instagram

A influenciadora também expressou sua preocupação e pediu orações para o filho. “Mesmo dodói, ele continua sendo a criança mais feliz que eu conheço! Que Deus abençoe e que você fique 100% logo, meu filho!”, declarou. Nos comentários, fãs e amigos enviaram mensagens de apoio e desejaram melhoras para o pequeno.

A bronquiolite é uma infecção viral que atinge as vias respiratórias dos bebês e pode levar a dificuldades para respirar. O casal ainda não divulgou previsão de alta, mas Virginia garantiu que José Leonardo segue sendo monitorado e recebendo os cuidados médicos necessários.

