Após investir R$3 milhões no carnaval, Musa do Salgueiro revela rituais espirituais para entrar na Sapucaí

O brilho e a grandiosidade do Carnaval têm um preço, e Tati Barbieri não mede esforços para garantir seu lugar de destaque na avenida. Pelo segundo ano consecutivo como musa e madrinha da comissão de frente do Salgueiro, a empresária desembolsou nada menos que R$ 3 milhões para transformar seu desfile em um espetáculo inesquecível. Mas além do luxo e da ostentação, ela também faz questão de entrar na Sapucaí protegida por rituais espirituais.

LEIA TAMBÉM: Em pleno carnaval, ex de Marquezine, Enzo Celulari se manifesta sobre solteirice da atriz

Em entrevista ao CarnaMais, Tati revelou que já preparou seus banhos energéticos e seguirá uma tradição importante antes de pisar na avenida. “Com esse enredo do Salgueiro, De Corpo Fechado, aprendi muito sobre religião. Vou tomar meus banhos, já os preparei, e também vou tampar o umbigo”, contou ela, garantindo que estará blindada contra qualquer energia negativa.

Famosa por suas produções deslumbrantes, Tati entregou um spoiler de sua fantasia, assinada pelo renomado Henrique Filho, estilista responsável pelos looks de estrelas como Anitta, Paolla Oliveira e até Beyoncé. “Minha fantasia representa o amuleto da sorte da escola. Este ano, venho mais desnuda. Foi para isso que treinamos, para isso que fizemos dieta… um pouco mais desnuda, um pouco mais Sabrina Sato”, brincou.

O investimento milionário de Tati não se limita apenas à fantasia. Além dos custos com figurinos, ensaios e viagens de sua casa em Miami para o Brasil, a empresária também bancou uma festa luxuosa para convidados e um documentário exclusivo, Tati Folia, dirigido por Hugo Moura, que promete mostrar os bastidores de sua jornada carnavalesca.

Apaixonada pela festa, Tati garante que sua relação com o Carnaval vai muito além do brilho e da fama. “O Carnaval se tornou um dos eventos mais importantes para mim porque vai muito além da festa. É uma celebração da cultura, da arte e da dedicação de milhares de pessoas que fazem esse espetáculo acontecer. Sempre admirei o Carnaval e sua grandiosidade, mas minha relação com a folia se aprofundou quando surgiu a oportunidade de desfilar. Assim como nos meus negócios, encarei com dedicação e vontade de fazer parte desse universo de forma autêntica”, declarou à revista Quem.

The post Após investir R$3 milhões no carnaval, Musa do Salgueiro revela rituais espirituais para entrar na Sapucaí appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.