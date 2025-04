Ex ator global alfineta o Oscar e declara torcida para Fernanda Torres

Em meio à folia do Carnaval de Salvador, o ator Matheus Nachtergaele aproveitou uma pausa nas gravações do remake de “Vale Tudo” para curtir a festa na capital baiana. Durante sua passagem pelo Camarote Salvador, o artista compartilhou com portal iBahia suas impressões sobre a cerimônia do Oscar e revelou sua torcida pela colega Fernanda Torres, indicada ao prêmio de Melhor Atriz pelo filme “Ainda Estou Aqui”.

Conhecido por seu talento e opiniões contundentes, Nachtergaele não hesitou em alfinetar a premiação hollywoodiana. “Eu acho que ‘Ainda Estou Aqui’ deve ganhar algum prêmio, porque é um filme muito bonito, muito sensível. Mas eu não sou muito de assistir ao Oscar. Eu provavelmente vou estar brincando no Carnaval por aí e vou ficar sabendo das notícias. Mas eu estou torcendo”, declarou o ator.

Apesar da crítica, Matheus expressou uma torcida especial por Fernanda Torres, que pode se tornar a primeira brasileira a conquistar o Oscar de Melhor Atriz. “Eu acho que a Nanda vai ganhar. O nosso cinema é bom para caramba, gente, há muito tempo. Eu arrisco dizer que o cinema brasileiro é um dos melhores do mundo porque ele não obedece, necessariamente, fórmulas de sucesso. Tem o filme de sucesso, mas ele se arrisca mais [que os outros]”, elogiou o ator, destacando a qualidade e a ousadia das produções nacionais.

Em meio à agitação do Carnaval e às expectativas pelo Oscar, Matheus Nachtergaele equilibra sua agenda entre o trabalho e a diversão. Após intensas gravações no Projac, ele planeja aproveitar os dias de folia em Salvador e, em seguida, descansar nas praias baianas antes de retomar os compromissos profissionais. “Ontem eu gravei muito no Projac, hoje estou aqui, aí vou curtir os dois dias e depois eu quero ficar numa beira de praia, talvez em Barra do Jacuípe, assim bem longinho. Vou na minha mãezinha [de Santo] que ela vai me ver já já, e depois volto para trabalhar. Eu tô torcendo pelo Oscar, mas eu repito, o Brasil ganha muito prêmio de cinema, há muito tempo”, concluiu.

