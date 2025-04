Ex ator da Globo faz desabafo sobre a luta contra vícios

O ex ator global, Rafael Cardoso voltou a abrir o coração nas redes sociais no último domingo (2), compartilhando mais um capítulo de sua luta contra a adicção. O ator, que recentemente assumiu o vício em drogas, mostrou estar determinado a manter o foco na recuperação e incentivou seus seguidores a também enfrentarem seus desafios diários.

Rafael Cardoso – Reproduc?a?o Instagram

LEIA TAMBÉM: Ex ator global alfineta o Oscar e declara torcida para Fernanda Torres

Acompanhado da namorada, Carol Ferraz, o artista registrou um momento de exercício físico e deixou uma mensagem poderosa sobre disciplina e resiliência. “Hoje no Domingo Espetacular! Vou contar um pouco sobre minha luta diária! Nunca mais, só por hoje!!! Um dia após o outro, controlando os gatilhos, vencendo os medos e construindo um novo presente! Visando um futuro melhor ainda!”, declarou.

No vídeo, Rafael Cardoso celebrou a conclusão de um novo projeto audiovisual e falou sobre sua rotina intensa de trabalho. “Estou de volta ao Rio de Janeiro. Acabou o filme Eu sou a lei. Foram quase 15 madrugadas filmando”, contou o ator, mostrando que a carreira segue a todo vapor. Apesar do ritmo acelerado, ele reforçou a importância de manter hábitos saudáveis. “Estamos fazendo um cardio em jejum porque não posso perder o foco”, acrescentou.

Desde que veio a público admitir o vício, o ator tem sido transparente sobre os desafios de sua recuperação. “Abri meu coração falando sobre minha doença incurável, não há cura para a adicção e a compulsividade. É um dia após o outro. Um dia a compulsividade vai estar na alimentação; no outro, no treino; no outro, no estudo”, confessou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafael Cardoso (@rafaelcardoso9)

Rafael também destacou como lida com sua neurodivergência e a maneira como ela impacta sua vida. “Dada a minha condição de altas habilidades, a voracidade por conhecimento acaba aflorando ainda mais a minha compulsão. Hoje, convivo com mais pessoas neurodivergentes e esse controle dos gatilhos mentais que são inerentes à minha condição, eu tendo a capacidade de trabalhá-los. Meu comprometimento é de passar isso e compartilhar meu dia a dia com vocês”, finalizou.

The post Ex ator da Globo faz desabafo sobre a luta contra vícios appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.