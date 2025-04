Lexa se emociona ao ver desfile da Unidos da Tijuca de casa

A cantora Lexa, Rainha de Bateria da Unidos da Tijuca, não pôde desfilar na Marquês de Sapucaí este ano, mas acompanhou de casa a apresentação de sua escola de samba. Emocionada, ela compartilhou nas redes sociais um vídeo em que aparece cantando o samba-enredo da agremiação, demonstrando seu carinho e torcida pela equipe.

Por respeito à artista, a Unidos da Tijuca optou por não colocar ninguém à frente dos ritmistas da bateria Pura Cadência. A decisão foi anunciada previamente pela escola, destacando que o gesto era uma forma de empatia e homenagem à cantora, que há anos desempenha o papel de Rainha de Bateria com dedicação.

Lexa – Foto: Reprodução / Instagram

Lexa já havia comunicado, no fim de janeiro, que não participaria do Carnaval deste ano. Na ocasião, ela expressou sua tristeza ao abrir mão do desfile, mas reforçou que sua prioridade era a segurança da filha que esperava. Pouco tempo depois, no início de fevereiro, a artista revelou a trágica perda da pequena Sofia, que faleceu três dias após o nascimento.

A dor da perda foi compartilhada pela cantora em um desabafo comovente nas redes sociais, onde relatou os momentos de sonho e expectativa que viveu durante a gestação. Mesmo ausente fisicamente da avenida, Lexa recebeu todo o carinho da Unidos da Tijuca e de seus fãs, que prestaram apoio em um momento tão delicado de sua vida.

