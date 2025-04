Paolla Oliveira se despede da Grande Rio com fantasia deslumbrante

Paolla Oliveira encerrou sua trajetória como rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio em grande estilo. Para marcar a despedida, a atriz desfilou com uma fantasia iluminada por LED, representando “A Lua Encantada”, figura central do enredo da escola, Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós. Com uma performance emocionante, Paolla encantou o público presente na Marquês de Sapucaí na última noite de desfiles do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro.

VEJA TAMBÉM: Aritana Maroni é solta após prisão por tráfico de drogas no Carnaval de Salvador

Nas redes sociais, a atriz compartilhou registros da noite especial e explicou o significado do figurino exuberante. “A LUA ENCANTADA, Deusa Mãe, carrega uma força feminina indomável e ancestral. Na dança das águas, ela molda ondas e pororocas, conduzindo o fluxo e o refluxo daquilo que é ETERNO: o poder de transformar”, escreveu. A homenagem ressaltou a importância da energia feminina e da conexão com a natureza, temas centrais do enredo da Tricolor de Caxias.

Paolla Oliveira – Foto: Reprodução / Instagram Paolla Oliveira – Foto: Reprodução / Instagram Paolla Oliveira – Foto: Reprodução / Instagram Paolla Oliveira – Foto: Reprodução / Instagram Paolla Oliveira – Foto: Reprodução / Instagram

A despedida de Paolla emocionou não apenas os foliões, mas também seus fãs e seguidores, que lotaram os comentários com mensagens carinhosas. “Paolla, fica por favor, não nos abandone!”, pediu um seguidor. “Você fez uma linda história”, escreveu outro. A atriz, por sua vez, demonstrou gratidão pela jornada na escola e garantiu que levará essa experiência consigo para sempre. “A mina é… nunca terei palavras suficientes para agradecer. Vou levar essa história comigo pra sempre. Obrigada, Grande Rio”, declarou.

A noite de encerramento dos desfiles do Grupo Especial contou ainda com apresentações de Mocidade Independente de Padre Miguel, Paraíso do Tuiuti e Portela, que completaram o espetáculo na Sapucaí. Paolla Oliveira deixou seu nome marcado na história da Grande Rio e do Carnaval carioca com sua trajetória brilhante à frente dos ritmistas da escola.

The post Paolla Oliveira se despede da Grande Rio com fantasia deslumbrante appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.