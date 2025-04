Virginia Fonseca aciona a Justiça contra fake news sobre suas filhas

SIGA NO

A guerra judicial entre Virginia Fonseca e o Facebook acaba de ganhar um novo e tenso episódio. Segundo informações exclusivas da jornalista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a influenciadora entrou com um novo pedido de urgência na Justiça após ser alvo de mais uma onda de ataques.

Tudo começou no final de 2024, quando Virginia conseguiu uma liminar obrigando a plataforma a remover postagens difamatórias que questionavam a paternidade de suas filhas. Porém, a paz durou pouco! No último dia 21 de fevereiro, a apresentadora se viu novamente no centro de uma nova polêmica e tomou uma atitude drástica para conter o avanço de mentiras sobre sua família.

A coluna Fábia Oliveira teve acesso a documentos que revelam que, desta vez, sete novos vídeos circulam nas redes sociais espalhando novas teorias mirabolantes. Entre as acusações, estão boatos de que o cantor Leonardo teria enviado fotos privadas da nora para Gusttavo Lima e que o ex-namorado da influenciadora, Rezende, teria “assumido a paternidade” da filha mais velha. Além disso, há novas insinuações envolvendo sua mãe em supostos desvios financeiros.

Diante dessa enxurrada de fake news, Virginia agiu rápido e pediu que o Facebook seja, mais uma vez, obrigado a remover os conteúdos que, segundo ela, ultrapassam todos os limites da difamação.

A defesa do Facebook, por outro lado, mantém sua posição de que a plataforma não tem obrigação de monitorar publicações feitas por seus usuários.

